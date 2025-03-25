شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25مارس 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ37.300ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان فى التعاملات الصباحية ارتفاعا طفيفا حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 27.300 ريال عمانى، مقارنة بـ 37.275 ريال بالأمس.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة، مما يؤثر على توجهات السوق تجاه الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

-عيار 24 37.300 ريال

-عيار 22 34.200 ريال

-عيار 21 32.650 ريال

-عيار 18 27.975 ريال

-عيار 14 21.750 ريال

-عيار 12 18.650 ريال

-الاونصة 1160.225 ريال

-الجنيه الذهب 261.125 ريال

-الأونصة بالدولار 3014.23 دولار



مع استمرار التضخم في الارتفاع في الاقتصادات الكبرى، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام. يرى المحللون أن هذا الارتفاع قد يستمر إذا لم تتخذ البنوك المركزية إجراءات حاسمة للحد من التضخم.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب.



