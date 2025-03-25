شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يلتقي عددا من المطورين العقاريين بمدينة سفنكس الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع عدد من المطورين العقاريين، رؤساء الشركات المنفذة لبعض المشروعات بمدينة سفنكس الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أن مدينة سفنكس الجديدة تمتلك مقومات كبيرة، وقريبة من الكتلة العمرانية بمدن غرب القاهرة، مؤكدًا حرصه على دعم كافة المطورين العقاريين والمستثمرين، والعمل على استمرار التواصل معهم للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وتذليل أية عقبات قد تواجه مشروعاتهم لدفع عجلة العمل على مستوى كافة المدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان أن المدينة وصلت مساحتها إلى حوالي 73 ألف فدان، حيث تتكون من خمسة قطاعات، كمدينة ذكية مستدامة ذات المستوى السكني الراقي المميز، بالإضافة إلى الخدمات الرائدة والأنشطة الاستثمارية والسياحية العالمية، وأن المخطط الاستراتيجي لمدينة سفنكس الجديدة، يتضمن تنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، تعظيما لما تمتلكه المدينة من موقع متميز، وقربها من المتحف المصري الكبير ومنطقة الاهرامات، وكذا مطار سفنكس الدولي، فضلا عن توافر العديد من شبكات الطرق ووسائل النقل الحديث، وهو ما يمكن من إقامة العديد من الأنشطة والمشروعات.

وثمن المستثمرون خلال الاجتماع التيسيرات التي أتاحتها وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدعم المستثمرين، مستعرضين عددا من الأفكار والاقتراحات التي من شأنها دفع عجلة العمل بالمشروعات التي يقومون بتنفيذها بمدينة سفنكس وتذليل العقبات التي تواجههم خلال مراحل التنفيذ.