شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للتوعية الضريبية بالتعاون بين اتحاد الغرف السياحية ومصلحة الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم اليوم الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية حلقة نقاشية وندوة توعوية عن عدد من التيسيرات الضريبية المختلفة المقدمة من مصلحة الضرائب في عدة مجالات استثمارية، تأتي الندوة في إطار التعاون المستمر والمتواصل بين اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، ومصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال.

وقد قام اتحاد الغرف السياحية بتوجيه دعوة لحضور الندوة إلى كافة الغرف السياحية لمخاطبة أعضاء جمعياتهم العمومية للمشاركة بالندوة، ويقوم بالمحاضرة في الندوة وشرح التيسيرات الضريبية وائل السيد مدير عام ضريبة الدخل بقطاع البحوث الضريبية.

وتقام الندوة اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا " اون لاين " ووزع اتحاد الغرف رابط الانضمام للندوة على أعضاء غرفه السياحية الخمس وهو: ‏https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_pD2u5ihYS-CqbrbO4E_STQ