شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى هلال ثاني أقوى شخصية نسائية في الشرق الأوسط تتولى رئاسة المصرية للاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

تتولى لبنى هلال، رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، لمدة 3 سنوات مقبلة، وذلك بعدما شغلت عضو مستقل بالشركة منذ مارس 2019.

وتمتلك رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الجديد، لبنى هلال، خبرة في القطاع المصرفي لأكثر من 30 عامًا، وشغلت مؤخرًا منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري لشئون سياسات الاستقرار النقدي خلال الفترة من 2011 وحتى 2013، ومن 2015 وحتى 2019 كأول سيدة تتقلد ذلك المنصب في تاريخ البنك المركزي، وكانت مسئولة عن العديد من قطاعات البنك المركزي، والتي من أهمها السياسة النقدية وإدارة الاحتياطات والأسواق والعلاقات الخارجية والبحوث والعمليات المصرفية وتكنولوجيا المعلومات ونظم الدفع وإصلاح القطاع المصرفي.

وخلال مسيرتها في القطاع المصرفي، تولت "لبنى هلال" مسئولية وضع وتنفيذ وتطوير برنامج الإصلاح النقدي والاقتصادي الشامل الذي امتد على مدار 3 سنوات، وانتهى بنجاح في يونيو 2019، بجانب ذلك عملت "هلال" منذ التحاقها بالبنك المركزي عام 2004، على إعداد وتنفيذ برنامج تطوير وهيكلة القطاع المصرفي خلال الفترة من 2004 وحتى عام 2011، على مرحلتين، وكان لذلك البرنامج عظيم الأثر في حماية القطاع المصرفي والاقتصاد المصري من الآثار السلبية في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008.

بجانب تمثيلها للبنك المركزي المصري، في العديد من المؤسسات المحلية والدولية، بصفتها نائب المحافظ، تم اختيارها كخبير مستقل ورئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة ضمان مخاطر الائتمان، وكخبير وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في كل من بنكي ناصر الاجتماعي، والاستثمار القومي، وصندوق الدعم والضمان العقاري، وصندوق الإسكان الاجتماعي، وكذلك رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة سيتي إيدج، وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي (لندن)، وعضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.

كما شعلت منصب عضو من ذوي الخبرة بمجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي، وعضو مستقبل ملجس إدارة بنك الإسكندرية، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة الابتكار من أجل التنمية المستدامة، وعضو مجلس أمناء مؤسسة النداء، ومثلت البنك المركزي المصري، كنائب رئيس مجلس إدارة تحالف الشمول المالي، ونائب رئيس لجنة دعم الشمول المالي للمرأة بذات التحالف.

وقبل التحاقها بالبنك المركزي المصري، شغلت لبنى هلال منصب رئيس تنفيذي بالمجموعة المالية هيرميس، مسئولة عن عمليات الدمج والاستحواذ وأدوات الدين ذات الدخل الثابت، وحصلت لبنى هلال على درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية، وسبق اختيارها كثاني أقوى شخصية نسائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طبقًا لتقييم مجلة فوربس عامي 2016 و2017 على التوالي.