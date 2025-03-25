شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تقود صعود المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات على رأسها CIB والان مع تفاصيل الخبر

دفعت أسهم قيادية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، للصعود بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومجموعة أي أف جي القابضة، والمصرية للاتصالات، وجهينة للصناعات الغذائية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 31849 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 39540 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14015 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 8938 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 12334 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 3341 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 11205 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: العبور للاستثمار العقاري، والعالمية للاستثمار والتنمية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، ومطاحن مصر العليا، وشركة النصر للأعمال المدنية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، وبريميم هيلثكير جروب، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك، ويونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ اشترى داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والدولية للأسمدة والكيماويات عدد 43.8 ألف سهم، 36.5 ألف سهم، 2.7 مليون سهم، 91.2 ألف سهم، 46.1 ألف سهم، 503 آلاف سهم، 29.8 ألف سهم، 1000 سهم، 3.037 مليون سهم، على الترتيب.

فيما باع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية عدد 250 ألف سهم، وباع داخليين بشركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والشرقية الوطنية للأمن الغذائي، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وبالم هيلز للتعمير، والدولية للأسمدة والكيماويات، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية عدد 11 مليون سهم، 15 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، 7 آلاف سهم، 7500 سهم، 3.037 مليون سهم، 128.8 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، شراء المساهم شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، عدد 3.9 مليون سهم بسعر 0.733 جنيه بقيمة إجمالية 2.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 7.56% إلى 8.25%، ونفذت الصفقة من خلال شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بيع المساهم عبير السعيد إبراهيم علي، عدد 1.2 مليون سهم بسعر 2.033 جنيه بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.01% إلى 1.002%، ونفذت الصفقة من خلال شركة سيجما لتداول الأوراق المالية.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع الأغذية، حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، فائض قدره 40.2 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2024 وحتى 28 فبراير عام 2025، مقابل 11.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي سياق آخر أعلنت شركة بلتون القابضة، عن نتيجة المرحلة الأولى لعملية الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة، وبلغت نتيجة الاكتتاب في أسهم الزيادة عن تغطية عدد 4.95 مليار سهم بنسبة 92.11% من إجمالي أسهم الزيادة البالغة 5.375 مليار سهم، وسوف يتم فتح باب الاكتتاب للمرحلة الثانية بعد استيفاء موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.