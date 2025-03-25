شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: دور مهم لفجر المصرية للغاز فى تنفيذ استراتيجية الوزارة المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت اليوم الجمعية العامة لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعى، بحضور المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى 2024.

وفى مستهل أعمال الجمعية وجه المهندس كريم بدوى التحية والشكر لجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والنتائج المتميزة التي تم تحقيقها، مؤكداً على الدور المهم لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعى في تنفيذ استراتيجية الوزارة المتكاملة والقائمة على ستة محاور أساسية تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، خاصة المحور الأول المتعلق بتوفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، والمحور الثانى المتعلق بتعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة فى قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة، والمحور السادس الخاص باستغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل مع الدول المجاورة في المنطقة.

وأشاد بدوى بالأنشطة الجديدة لشركة فجر المصرية في إنشاء محطات الخدمات المتكاملة ونقاط الشحن الكهربائى ومراكز صيانة السيارات الكهربائية والتي تعد الأولى من نوعها في مصر، لافتاً إلى أن تلك المشروعات تدعوا للفخر لما لها من مردود إيجابى اقتصادى وبيئى .

ووجه المهندس كريم بدوى خلال الجمعية، بضرورة وضع الشركة رؤية مستقبلية وخطة طموحة متكاملة وفقا لبرامج زمنية محددة يتم العمل على تنفيذها خلال الخمس سنوات القادمة على أن تدرج في أعمال الجمعيات القادمة ، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم للشركة لتحقيق ذلك، وجدد بدوى تأكيده على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة.

واستعرض المهندس إيهاب كمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة فجر المصرية للغاز الطبيعي نتائج أعمال الشركة خلال العام المالى 2024، حيث أوضح ان الشركة تعمل على تنفيذ استراتيجية الوزارة في استغلال الأصول وتعظيم التكامل بين شركات القطاع لدعم الخطة القومية لنشر محطات التموين المتكاملة وتوفير خدمات الغاز الطبيعى والشحن الكهربائى للسيارات كوقود حضارى صديق للبيئة، وفى هذا الصدد أوضح أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون بين شركات فجر وغازتك وكارجاس لإقامة محطات خدمات متكاملة، لافتاً إلى أنه تم افتتاح المحطة المملوكة للشركة بمنطقة البنفسج بالقاهرة الجديدة خلال عام 2024.

كما أشار إلى أنه جارى إنشاء محطة صديقة للبيئة (كهرباء – غاز طبيعى – خدمات متكاملة) بمدينة 6 أكتوبر والمخطط الانتهاء منها خلال 6 أشهر، كما أوضح إنه تم الإنتهاء من تنفيذ محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في ساحة انتظار السيارات بالمقر الإدارى للشركة مما ساهمت توفير 50٪ من استهلاك الشركة من الكهرباء، لافتا الى أنه جارى دراسة إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية في عدة مناطق جارى معاينتها.

واستعرض ما قامت به الشركة من إستغلال مواردها وإمكانياتها في التعاون والتكامل مع شركات القطاع الشقيقة التي تواجهها بعض المعوقات في استيراد مهمات الغاز الطبيعي مما كان له أثر كبير في تعزيز إيرادات الشركة ، كما استعرض مشروعات الشركة في المسئولية المجتمعية شملت الرعاية الصحية وتطوير المستشفيات وإعادة إعمار ورفع كفاءة عدد من المنازل في عدة مناطق.

حضر اعمال الجمعية المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس ونوابه، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه، والمهندس فؤاد رشاد – رئيس هيئة المديرين بشركة فجر الأردنية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بالوزارة والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمحاسبة امل طنطاوي نائب رئيس هيئة البترول للشؤون المالية والاقتصاديه والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبى والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو، والمحاسبة منى ثابت وكيل الوزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، وممثلى وزارة المالية وبنك الاستثمار القومى.