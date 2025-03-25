شكرا لقرائتكم خبر عن لبنى هلال رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات خلفًا لـ"ماجد عثمان" والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، تعيين لبنى هلال رئيسًا لمجلس إدارة الشركة خلفًا لوزير الاتصالات الأسبق ماجد عثمان لمدة 3 سنوات مقبلة.

وضم تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الجديد كل من لبنى هلال، رئيسًا لمجلس الإدارة، ومحمد نصر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وكل من وأيمن مصطفى، وطارق أبو علم، وطارق طنطاوي، وهاني السمرة، وتامر المهدي، وإسلام أسامة بهجت زكري، ممثلين عن المال العام، ومحمد حنفي عبد المنعم، ممثلًا عن النقابة العامة للعاملين بالشركة.

كما ضم تشكيل مجلس الإدارة 4 أعضاء مستقلين وهم محمد كمال الدين بركات، وجرجس ثروت جرجس عبد الشهيد، وعاطف عبد اللطيف المغربي، وحسام عبد الحميد سيف الدين، وجرى انتخابهم بناءً على بعد إجراء انتخاب باستخدام التصويت التراكمي.



وكانت الجمعية العامة للشركة المصرية للاتصالات، قد وافقت على قبول استقالة محمد حسن شمروخ من عضوية مجلس إدارة الشركة، لتوليه العمل رئيسًا تنفيذيًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ 150 مليون جنيه، وتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 2.6 مليار جنيه بحيث يكون نصيب السهم مبلغ 1.5 جنيه لكل سهم.