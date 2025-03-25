شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-3-2025 أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25-3-2025 استقرار أمام الجنيه المصرى فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري 50.54 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى المصرى عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.56 جنيه للشراء و50.66 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.56 جنيه 50.66 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

50.56 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.66 جنيه للبيع.

50.56 جنيه للشراء.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.



