شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25مارس 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ29.900 درهم والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى الكويت تراجعا طفيفا فى التعاملات الصباحية، حيث سجل عيار 21 سعر 26.150 درهم، وسجل عيار 18 سعر22.425 درهم ويحظى الذهب باهتمام واسع في الكويت، سواء للاستثمار أو للزينة.

سعر الذهب اليوم فى الكويت:

- عيار 24 سجل 29.900 دينار

- عيار 22 سجل 27.400 دينار

- عيار 21 سجل 26.150 دينار

- عيار 18 سجل 22.425 دينار

- عيار14 سجل 17.425 دينار

- عيار 12 سجل 14.950 دينار

- الاونصة 929.725 دينار

- الجنيه الذهب 209.225 دينار



الأونصة بالدولار 3014.23 دولار

وارتفع الذهب يوم الثلاثاء وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها الأسبوع المقبل، مما عزز الطلب على المعدن كملاذ آمن في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد، وتصاعد التوترات التجارية، ومخاطر التضخم.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب.