شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الثلاثاء 25-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالثلاثاء، 25 مارس 2025 11:48 ص
استقر سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك المصرية العاملة فى المصرى اليوم الثلاثاء 25-3-2025، ليسجل فى البنك المركزي 65.63 جنيه للشراء، و65.71 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.16 جنيه للشراء، 65.72 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الإسترليني.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.16 جنيه للشراء.
65.72 جنيه للبيع.
65.28 جنيه للشراء.
65.49 جنيه للبيع.
65.23 جنيه للشراء.
65.49 جنيه للبيع.
65.23 جنيه للشراء.
65.49 جنيه للبيع.
65.23 جنيه للشراء.
65.49 جنيه للبيع.
65.28 جنيه للشراء.
65.53 جنيه للبيع.
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