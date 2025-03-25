شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "المصرية للاتصالات" تعتمد تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية، المنعقدة اليوم الثلاثاء، وأبرزها تعيين أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات قادمة، وضم تشكيل مجلس الإدارة 8 أعضاء صدر اختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهم: لبنى هلال، ومحمد نصر الدين، وأيمن مصطفى، وطارق أبو علم، وطارق طنطاوي، وهاني السمرة، وتامر المهدي، وإسلام أسامة بهجت زكري، وممثلًا عن النقابة العامة للعاملين بالشركة وهو محمد حنفي عبد المنعم.

كما وافقت الجمعية العامة العادية ،على المرشحين ممن تتوافر فيهم الاستقلالية كأعضاء مستقلين بعد إجراء انتخاب باستخدام التصويت التراكمي لتعيين أربعة أعضاء مستقلين بمجلس الإدارة لدورة جديدة لمدة 3 سنوات وهم محمد كمال الدين بركات، وجرجس ثروت جرجس عبد الشهيد، وعاطف عبد اللطيف المغربي، وحسام عبد الحميد سيف الدين.



في نفس الصدد وافقت الجمعية العامة للشركة المصرية للاتصالات، على قبول استقالة محمد حسن شمروخ من عضوية مجلس إدارة الشركة، لتوليه العمل رئيسًا تنفيذيًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة عن أعمالهم بالشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع في حدود مبلغ 150 مليون جنيه، وتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 2.6 مليار جنيه بحيث يكون نصيب السهم مبلغ 1.5 جنيه لكل سهم.

كما وافقت على اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وكذلك تقرير مراقب الحسابات الخارجي والجهاز المركزي للمحاسبات، عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتقرير مجلس الإدارة عن مدى تطبيق الشركة المصرية للاتصالات لقواعد حوكمة الشركات المقيدة بالبورصة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتقرير مراقب الحسابات عليه.