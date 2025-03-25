شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشارك العاملين بالصحراء الغربية الإفطار الرمضانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية العاملين بحقول إنتاج خالدة و بدرالدين وعجيبة وشركة الحفر المصرية الإفطار الرمضاني داخل موقع حقل سلام بشركة خالدة بالصحراء الغربية .

أكد المهندس كريم بدوي خلال حواره مع العاملين أن زيارته برفقة القيادات تأتي في إطار نهج التواصل المباشر مع العاملين بالمواقع الإنتاجية وتقديرا لما يبذلونه من مجهودات جمة لتنفيذ اهداف المحور الأول من استراتيجية الوزارة لزيادة الإنتاج من البترول والغاز وإدارة الخزانات الحاوية لهما بكفاءة و تعظيم أنشطة الاستكشاف للتوصل الي احتياطيات جديدة تدعم خطط زيادة الإنتاج مستقبلا ، موضحاً أن العنصر البشري بقطاع البترول هو الكنز الحقيقي للقطاع والعصب الرئيسي فى تحقيق النجاحات .

و أكد الوزير للعاملين أن ما يبذلونه من مجهودات في مجال الإنتاج لها تأثير كبير علي توفير الطاقة لنحو 120 مليون مصري في حياتهم اليومية و دفع الاقتصاد للنمو علاوة علي كونه الحل الأهم للتغلب علي التحديات و دفع منظومة العمل بالقطاع، وأكد حرص الوزارة علي التواجد الميداني مع العاملين بالمواقع لتذليل اي تحديات يواجهونها و توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة علي النجاح .

كما شدد علي إعطاء الأولوية للسلامة والصحة المهنية للحفاظ علي سلامة العاملين وعودتهم لأسرهم سالمين موجها لهم التهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك و حثهم علي الحفاظ على سلامتهم كنهج حياة ثابت داخل العمل وخارجه .

ودعا الوزير العاملين بشركات الإنتاج الي تبادل الخبرات و تطبيق الأفكار الناجحة والحلول المبتكرة التي أثبتت نجاحها وتعميمها، مشيرا إلي أهمية الاستفادة من لتكنولوجيا الحديثة في زيادة الإنتاج .

كما تقدم الوزير بخالص العزاء للعاملين في وفاة ثلاث من زملائهم من فريق عمل شركة الحفر في حادث سير منذ ايام داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أسرهم وزملاؤهم الصبر .