شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل البنوك فى رمضان.. الخميس آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن البنك المركزى المصرى، أن مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان المبارك لعام 2025 ستكون لمدة 4 ساعات يوميا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها فى التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.

وبحسب الحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون عيد الفطر يوم الأحد المقبل، ويكون آخر يوم عمل للبنوك يوم الخميس المقبل.