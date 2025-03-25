شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستعرض ملفات العمل وأوجه التعاون بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس حسن غانم، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، ومسئولي البنك، لإستعراض ملفات العمل وأوجه التعاون بين الوزارة والبنك، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بمسئولي بنك التعمير والإسكان، مثمنا دور البنك كشريك نجاح رئيسي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى عدد من المجالات.

واستعرض وزير الإسكان خلال اللقاء، رؤية الوزارة حول الطروحات الجديدة المقررة للوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، مطالباً في هذا الصدد بالاستعداد الجيد في حال تولي طرح مشروعات سكنية مملوكة للوزارة من خلال البنك، وتلافي أي تحديات سابقة قد تعرقل عمليات الحجز، وبحث أفضل السبل للطرح، بما يعزز من ثقة المواطنين في طروحات وزارة الإسكان.

ومن جانبه أشاد حسن غانم، بالطرح المقرر لعدد 400 ألف وحدة سكنية والجاري الإعداد له من قبل وزارة الإسكان، ثم استعرض خطط تطوير الأداء داخل البنك لتلبية احتياجات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كأكبر المساهمين والعملاء بالبنك، وكذا العمل على تلبية احتياجات العملاء، مشيراً إلى التنوع في أساليب طرح الوحدات السكنية والفرص العقارية.

كما استعرض رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، التجهيزات اللازمة للتعامل مع الطروحات السكنية الكبرى لوزارة الإسكان من خلال عدد من فروع البنك، وتطوير مركز الاتصال، وتنوع آليات وطرق السداد، وغير ذلك.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة عقد اللقاءات التنسيقية بين مسئولي الوزارة والبنك، لتلبية احتياجات المواطنين.