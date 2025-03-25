شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب بمصر اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025.. عيار 21 يسجل 4260 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم في مصر تراجعًا طفيفًا بتعاملات الثلاثاء، حيث انخفضت جميع الأعيرة المتداولة في السوق المصري بحوالي 15 جنيهًا فقط، وهذا التراجع يعود إلى الطلب المتراجع على الذهب في مصر، بالإضافة إلى تأثير البورصة العالمية على الأسعار.

أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25 مارس 2025:

سعر الذهب عيار 24 يسجل 4868 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4260 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3651 جنيها.

- الجنيه الذهب يسجل 34080 جنيها.



كما تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بحوالي 120 جنيهًا، ليسجل 34120.02 جنيهًا بدون رسوم وتكاليف التصنيع.

هذا التراجع يأتي بعد أن خسر الذهب في مصر قرابة 35 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي، حيث شهدت الأسعار هبوطًا من أعلى مستوى لتنزل دون 4300 جنيه.