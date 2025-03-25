شكرا لقرائتكم خبر عن 160 ألف جنيه تخفيضات جديدة على السيارة بيجو 2008 موديل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة "مانسكو اتوموتيف" وكيل العلامة الفرنسية "بيجو" في مصر بعمل تخفيضات علي أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2025 بقيمة تتراوح بين 150 وحتي 160 ألف جنيه، علي جميع الفئات المطروحة في مصر.

وتعتبر السيارة بيجو 2008 موديل 2025 من أفضل الاخيارات في شريحة السيارات الرياضية الكروس اوفر ، وعن الأسعار قبل وبعد التخفيضات فهي كالاتي:

أسعار السيارة بيجو 2008 موديل 2025 في مصر بعد التخفيضات

الفئة الأولي: مليون و500 ألف جنيه بدلاً من مليون و660 ألف جنيه

الفئة الثانية: مليون و650 ألف جنيه بدلاً من مليون و800 ألف جنيه

وتأتي بيجو 2008 بمحرك مكون من 3 أسطوانات بسعة 1200 سي سي، مزود بتيربو، قادر على إنتاج قوة تصل إلى 130 حصانًا عند 5500 لفة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يبلغ 230 نيوتن/ متر عند 1750 لفة في الدقيقة

يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي السرعات، مما يوفر تجربة قيادة سلسة وأداء سريع الاستجابة، ملائم للقيادة داخل المدينة وعلى الطرق السريعة.

وتتميز السيارة بكفاءة استهلاك الوقود، حيث يبلغ متوسط الاستهلاك حوالي 5 لترات لكل 100 كم، وفقًا للبيانات الرسمية من شركة بيجو، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا للمستخدمين الباحثين عن تقليل استهلاك الوقود.

أما عن عوامل الأمان والسلامة للسيارة فقد تم تجهيز السيارة " بيجو 2008 " بوسائد هوائية أمامية وجانبية، مما يوفر حماية متكاملة للسائق والركاب في حالات الحوادث.

وكذلك نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS يمنع انزلاق العجلات أثناء الفرملة المفاجئة، ويعمل بالتزامن مع نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD لضمان ثبات السيارة، دعم إضافي للفرامل في حالات الطوارئ EBA وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP لتحسين السيطرة والتحكم في المنعطفات



بالإضافة إلى نظام مراقبة ضغط الإطارات لتحذير السائق في حالة انخفاض الضغط، مما يعزز من الأمان أثناء القيادة، وحساسات ركن خلفية لتسهيل عملية الركن وتقليل خطر الاصطدام، مع قفل مركزي للأبواب للحماية من السرقة.