شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 25-3-2025 أمام الجنيه بالبنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25مارس 2025 في جميع البنوك المصرية، حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

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وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.86جنيه للشراء.

13.90جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.94جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.94جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.92جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.83جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.



