شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-3-2025 فى البحرين عيار 24 بـ36.550 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في البحرين ارتفاعا طفيفا وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير.



أسعار الذهب في البحرين

-عيار 24 سجل 36.550 دينار

عيار 22 سجل 33.525 دينار

عيار 21 سجل 32.000 دينار

عيار 18 سجل 27.425 دينار

عيار 14 سجل 21.325 دينار

عيار 12 سجل 18.275 دينار

الاونصة 1137.225 دينار

الأونصة بالدولار3023.16 دولار

الجنيه الذهب 255.925 دينار

ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.

وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، اكتسب الذهب قوة جزئيًا مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.