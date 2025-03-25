شكرا لقرائتكم خبر عن «بروميديكس»: زيادة اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض إلى 84 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وقالت الشركة: إن الاتفاقية من أجل تمويل المشاريع القائمة والتوسع بالأعمال، فيما تبلغ مدة التمويل 12 شهرا.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 88.4 مليون ريال مقدم من شركة الخدمات الطبية المتخصصة، وكفالة بموجب إقرار كفالة غرم وأداء تضامنية من العمران القابضة. الدمام - شريف احمد - جددت شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) اتفاقية التمويل الإسلامي من بنك الرياض وزيادة حد التسهيلات المالية بقيمة 10 ملايين ريال.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يصبح المبلغ الإجمالي للتسهيلات بعد التجديد 84 مليون ريال، 6.5 مليون ريال ضمانات بنكية، و22.5 مليون ريال اعتمادات تحت الطلب، و55 مليون ريال حد التورق وأوامر الشراء.وقالت الشركة: إن الاتفاقية من أجل تمويل المشاريع القائمة والتوسع بالأعمال، فيما تبلغ مدة التمويل 12 شهرا.وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 88.4 مليون ريال مقدم من شركة الخدمات الطبية المتخصصة، وكفالة بموجب إقرار كفالة غرم وأداء تضامنية من العمران القابضة.