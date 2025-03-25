شكرا لقرائتكم خبر عن «بروميديكس»: زيادة اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض إلى 84 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) اتفاقية التمويل الإسلامي من بنك الرياض وزيادة حد التسهيلات المالية بقيمة 10 ملايين ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يصبح المبلغ الإجمالي للتسهيلات بعد التجديد 84 مليون ريال، 6.5 مليون ريال ضمانات بنكية، و22.5 مليون ريال اعتمادات تحت الطلب، و55 مليون ريال حد التورق وأوامر الشراء.
وقالت الشركة: إن الاتفاقية من أجل تمويل المشاريع القائمة والتوسع بالأعمال، فيما تبلغ مدة التمويل 12 شهرا.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 88.4 مليون ريال مقدم من شركة الخدمات الطبية المتخصصة، وكفالة بموجب إقرار كفالة غرم وأداء تضامنية من العمران القابضة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يصبح المبلغ الإجمالي للتسهيلات بعد التجديد 84 مليون ريال، 6.5 مليون ريال ضمانات بنكية، و22.5 مليون ريال اعتمادات تحت الطلب، و55 مليون ريال حد التورق وأوامر الشراء.
وقالت الشركة: إن الاتفاقية من أجل تمويل المشاريع القائمة والتوسع بالأعمال، فيما تبلغ مدة التمويل 12 شهرا.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بقيمة 88.4 مليون ريال مقدم من شركة الخدمات الطبية المتخصصة، وكفالة بموجب إقرار كفالة غرم وأداء تضامنية من العمران القابضة.