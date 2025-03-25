شكرا لقرائتكم خبر عن «تام التنموية» تتلقى أمر شراء من جهة حكومية بـ9.85 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة تام التنموية، أمسن أمر شراء لمشروع بقيمة 9.857 مليون ريال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يأتي ذلك ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة مع إحدى الجهات الحكومية، والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول في 24 مارس 2024م، وكانت بقيمة إجمالية 200 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت الاتفاقية على موقع تداول في 24 مارس 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية يأتي ذلك ضمن الاتفاقية الإطارية المبرمة مع إحدى الجهات الحكومية، والتي تم الإعلان عنها على موقع تداول في 24 مارس 2024م، وكانت بقيمة إجمالية 200 مليون ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت الاتفاقية على موقع تداول في 24 مارس 2024م.