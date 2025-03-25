الاقتصاد

تعيين عضو في مجلس إدارة «المجتمع الطبية» لاستكمال الدورة الحالية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تعيين عضو في مجلس إدارة «المجتمع الطبية» لاستكمال الدورة الحالية

شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو في مجلس إدارة «المجتمع الطبية» لاستكمال الدورة الحالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المجتمع الرائدة الطبية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عقد أمس الإثنين.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت: الموافقة على تعيين كريم باشتي عضواً في مجلس الإدارة من بين المرشحين لاستكمال الدورة الحالية التي ابتدأت بتاريخ 01-08-2022م ومدتها (4) سنوات وتنتهي بتاريخ 31-07-2026م.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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