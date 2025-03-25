الاقتصاد

الموافقة على زيادة رأس مال «إدارات» إلى 50.4 مليون ريال

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

الموافقة على زيادة رأس مال «إدارات» إلى 50.4 مليون ريال

شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على زيادة رأس مال «إدارات» إلى 50.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) على موافقة هيئة السوق المالية، على طلب الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق إصدار 2.520 مليون سهم جديد، تمثل 100% من رأس مال الشركة الحالي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول ، فإن الهيئة وافقت على زيادة رأس الشركة من (25,200,000) ريال إلى (50,400,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (1) سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (25,200,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (2,520,000) سهم إلى (5,040,000) سهم، بزيادة قدرها (2,520,000) سهم.
وقالت الهيئة: "على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا