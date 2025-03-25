شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على زيادة رأس مال «إدارات» إلى 50.4 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - حصلت شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (إدارات) على موافقة هيئة السوق المالية، على طلب الشركة بزيادة رأس مالها عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق إصدار 2.520 مليون سهم جديد، تمثل 100% من رأس مال الشركة الحالي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن الهيئة وافقت على زيادة رأس الشركة من (25,200,000) ريال إلى (50,400,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (1) سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (25,200,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (2,520,000) سهم إلى (5,040,000) سهم، بزيادة قدرها (2,520,000) سهم.
وقالت الهيئة: "على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة".
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن الهيئة وافقت على زيادة رأس الشركة من (25,200,000) ريال إلى (50,400,000) ريال وذلك بمنح (1) سهم مجاني مقابل كل (1) سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.
على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (25,200,000) ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (2,520,000) سهم إلى (5,040,000) سهم، بزيادة قدرها (2,520,000) سهم.
وقالت الهيئة: "على أن لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة".