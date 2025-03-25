شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «لمسات» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة لمسات، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ12 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 81 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.15 هللة للسهم الواحد، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 14.81%.
وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، فيما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقا.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ12 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 81 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.15 هللة للسهم الواحد، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 14.81%.
وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، فيما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقا.