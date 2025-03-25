الاقتصاد

مجلس إدارة «لمسات» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

مجلس إدارة «لمسات» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «لمسات» يوصي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس إدارة شركة لمسات، أمس، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع يقدر بـ12 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 81 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.15 هللة للسهم الواحد، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 14.81%.
وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (والتي سيتم الإعلان عنها لاحقاً)، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)، فيما سيعلن تاريخ التوزيع لاحقا.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا