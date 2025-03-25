شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «توبي» ترتفع 26.3% إلى 163.33 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

- انخفضت الإيرادات بنسبة (5٪) إلى (1,071) مليار ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، لانتهاء تنفيذ بعض المشاريع، و ارتفع هامش إجمالي الربح من (18.6٪) في العام 2023م، إلى (23.43٪) في العام 2024م، نتيجة لارتفاع الهامش الربحي في بعض المشاريع المنتهية بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع على أساس الوكيل.

- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة (22.5٪) من (174) مليون ريال في العام 2023م إلى (212) مليون ريال في العام 2024م، مدعوماً بارتفاع إجمالي الربح، وارتفع هامش الربح التشغيلي من (15.3%) في العام 2023م إلى (16.9%) في العام 2024م، بالإضافة تسجيل أرباح رأسمالية بـ (31) مليون ريال.

- نتيجة التأخر في تحصيل الذمم المدينة لبعض المشاريع عما هو مجدول عليه وأدى ذلك إلى:

1- ارتفاع نسبة تكاليف التمويل إلى الإيرادات من (3.3%) في العام 2023م إلى (3.9%) العام 2024م.

2- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية للعام 2024م إلى (30.7) مليون ريال مقابل (12.5) مليون ريال في العام 2023م. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) في عام 2024 بنسبة 26.3% إلى 163.33 مليون ريال، مقابل 129.29 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، يرجع ذلك إلى الأسباب التالية:- انخفضت الإيرادات بنسبة (5٪) إلى (1,071) مليار ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، لانتهاء تنفيذ بعض المشاريع، و ارتفع هامش إجمالي الربح من (18.6٪) في العام 2023م، إلى (23.43٪) في العام 2024م، نتيجة لارتفاع الهامش الربحي في بعض المشاريع المنتهية بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع على أساس الوكيل.- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة (22.5٪) من (174) مليون ريال في العام 2023م إلى (212) مليون ريال في العام 2024م، مدعوماً بارتفاع إجمالي الربح، وارتفع هامش الربح التشغيلي من (15.3%) في العام 2023م إلى (16.9%) في العام 2024م، بالإضافة تسجيل أرباح رأسمالية بـ (31) مليون ريال.- نتيجة التأخر في تحصيل الذمم المدينة لبعض المشاريع عما هو مجدول عليه وأدى ذلك إلى:1- ارتفاع نسبة تكاليف التمويل إلى الإيرادات من (3.3%) في العام 2023م إلى (3.9%) العام 2024م.2- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية للعام 2024م إلى (30.7) مليون ريال مقابل (12.5) مليون ريال في العام 2023م.