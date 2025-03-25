شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «توبي» ترتفع 26.3% إلى 163.33 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (توبي) في عام 2024 بنسبة 26.3% إلى 163.33 مليون ريال، مقابل 129.29 مليون ريال في 2023.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع ذلك إلى الأسباب التالية:
- انخفضت الإيرادات بنسبة (5٪) إلى (1,071) مليار ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، لانتهاء تنفيذ بعض المشاريع، و ارتفع هامش إجمالي الربح من (18.6٪) في العام 2023م، إلى (23.43٪) في العام 2024م، نتيجة لارتفاع الهامش الربحي في بعض المشاريع المنتهية بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع على أساس الوكيل.
- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة (22.5٪) من (174) مليون ريال في العام 2023م إلى (212) مليون ريال في العام 2024م، مدعوماً بارتفاع إجمالي الربح، وارتفع هامش الربح التشغيلي من (15.3%) في العام 2023م إلى (16.9%) في العام 2024م، بالإضافة تسجيل أرباح رأسمالية بـ (31) مليون ريال.
- نتيجة التأخر في تحصيل الذمم المدينة لبعض المشاريع عما هو مجدول عليه وأدى ذلك إلى:
1- ارتفاع نسبة تكاليف التمويل إلى الإيرادات من (3.3%) في العام 2023م إلى (3.9%) العام 2024م.
2- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية للعام 2024م إلى (30.7) مليون ريال مقابل (12.5) مليون ريال في العام 2023م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يرجع ذلك إلى الأسباب التالية:
- انخفضت الإيرادات بنسبة (5٪) إلى (1,071) مليار ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، لانتهاء تنفيذ بعض المشاريع، و ارتفع هامش إجمالي الربح من (18.6٪) في العام 2023م، إلى (23.43٪) في العام 2024م، نتيجة لارتفاع الهامش الربحي في بعض المشاريع المنتهية بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع على أساس الوكيل.
- ارتفع الربح التشغيلي بنسبة (22.5٪) من (174) مليون ريال في العام 2023م إلى (212) مليون ريال في العام 2024م، مدعوماً بارتفاع إجمالي الربح، وارتفع هامش الربح التشغيلي من (15.3%) في العام 2023م إلى (16.9%) في العام 2024م، بالإضافة تسجيل أرباح رأسمالية بـ (31) مليون ريال.
- نتيجة التأخر في تحصيل الذمم المدينة لبعض المشاريع عما هو مجدول عليه وأدى ذلك إلى:
1- ارتفاع نسبة تكاليف التمويل إلى الإيرادات من (3.3%) في العام 2023م إلى (3.9%) العام 2024م.
2- ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانية للعام 2024م إلى (30.7) مليون ريال مقابل (12.5) مليون ريال في العام 2023م.