شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «الآمار الغذائية» إلى 35 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

ومع بداية النصف الثاني من العام، شهدت الربحية تحسنًا ملحوظًا بفضل مبادرات التسويق وتحسين التكاليف، إضافة إلى التحول الإستراتيجي إلى هيكل تكاليف أكثر مرونة مما أدى إلى تعزيز هوامش الربحية وجعل الشركة أكثر مرونة وقوة في الربع الرابع من عام 2024.

وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع للعام 2024.

ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع نحو 15.180 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 25,301,500.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.6 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.

وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-15 الموافق 2025-04-13، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-01 الموافق 2025-04-29. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة الآمار الغذائية في عام 2024 بنسبة 38% إلى 35 مليون ريال، مقابل 56.6 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، انخفض صافي الربح بسبب ضعف أداء المبيعات المتأثرة باستمرار الوضع الجيوسياسي في المنطقة وتأثير انخفاض قيمة العملة في مصر بالإضافة إلى وجود تكاليف غير متكررة بلغت 11 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2024.ومع بداية النصف الثاني من العام، شهدت الربحية تحسنًا ملحوظًا بفضل مبادرات التسويق وتحسين التكاليف، إضافة إلى التحول الإستراتيجي إلى هيكل تكاليف أكثر مرونة مما أدى إلى تعزيز هوامش الربحية وجعل الشركة أكثر مرونة وقوة في الربع الرابع من عام 2024.وقرر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع للعام 2024.ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع نحو 15.180 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 25,301,500.وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.6 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6%.وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-15 الموافق 2025-04-13، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-01 الموافق 2025-04-29.