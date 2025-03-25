شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسواق العثيم» 6% إلى 511 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم (أسواق العثيم) في عام 2024 بنسبة 6% إلى 511 مليون ريال، مقابل 482 مليون ريال في 2023.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة نمو المبيعات بنسبة 4.71% مع ارتفاع هامش الربح وتحسن إيرادات التأجير، بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، إذ حققت الشركة نحو 161.3 مليون ريال (بعد الزكاة) من طرح شركة المطاحن الرابعة للاكتتاب العام، وكذلك عكس مخصص الزكاة عن السنوات السابقة بمبلغ 17.7 مليون ريال.
ومن ناحية أخرى ارتفعت المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة، وأبرزها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمبلغ 28.6 مليون ريال وفق المعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS 16) "عقود الإيجار".
وارتفعت تكاليف الاقتراض بمبلغ 13.3 مليون ريال بينما انخفضت أرباح ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ 11 مليون ريال. مع العلم أن نتائج السنة السابقة 2023 تضمنت أرباحاً رأسمالية غير متكررة من بيع أرض بمبلغ 96.99 مليون ريال بعد الزكاة.
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2024م وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 99 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 900 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.11 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-10 الموافق 2025-04-08، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-25 الموافق 2025-04-23.
ووافق مجلس الإدارة، أمس، على خطة توزيعات الأرباح الربعية على مساهمي الشركة من خلال عام 2025 لتكون كما يلي:
- توزيع 11 هللة للسهم الواحد للربع الرابع من العام 2024م.
- توزيع 11 هللة للسهم الواحد للربع الأول من العام 2025م.
- توزيع 12 هللة للسهم الواحد للربع الثاني من العام 2025م.
- توزيع 12 هللة للسهم الواحد للربع الثالث من العام 2025م.
وبحسب الشركة يأتي ذلك انطلاقاً من التزام شركة أسواق عبد الله العثيم وسعيها الدائم لتحقيق مزيداً من الشفافية، ورؤية واضحة لمساهمي الشركة، ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ونوهت بإعلان تفاصيل توزيع الأرباح لكل ربع وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة لاحقا.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة نمو المبيعات بنسبة 4.71% مع ارتفاع هامش الربح وتحسن إيرادات التأجير، بالإضافة إلى زيادة حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة، إذ حققت الشركة نحو 161.3 مليون ريال (بعد الزكاة) من طرح شركة المطاحن الرابعة للاكتتاب العام، وكذلك عكس مخصص الزكاة عن السنوات السابقة بمبلغ 17.7 مليون ريال.
ومن ناحية أخرى ارتفعت المصاريف المصاحبة للفروع الجديدة، وأبرزها تكلفة تمويل عقود الإيجار بمبلغ 28.6 مليون ريال وفق المعيار الدولي للتقرير المالي (IFRS 16) "عقود الإيجار".
وارتفعت تكاليف الاقتراض بمبلغ 13.3 مليون ريال بينما انخفضت أرباح ودائع متوافقة مع الشريعة الإسلامية بمبلغ 11 مليون ريال. مع العلم أن نتائج السنة السابقة 2023 تضمنت أرباحاً رأسمالية غير متكررة من بيع أرض بمبلغ 96.99 مليون ريال بعد الزكاة.
ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن الربع الرابع من العام 2024م وفقاً لسياسة الشركة المعتمدة لتوزيع الأرباح.
ويبلغ إجمالي المبلغ الموزع 99 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 900 مليون سهم.
وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.11 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-10-10 الموافق 2025-04-08، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-10-25 الموافق 2025-04-23.
ووافق مجلس الإدارة، أمس، على خطة توزيعات الأرباح الربعية على مساهمي الشركة من خلال عام 2025 لتكون كما يلي:
- توزيع 11 هللة للسهم الواحد للربع الرابع من العام 2024م.
- توزيع 11 هللة للسهم الواحد للربع الأول من العام 2025م.
- توزيع 12 هللة للسهم الواحد للربع الثاني من العام 2025م.
- توزيع 12 هللة للسهم الواحد للربع الثالث من العام 2025م.
وبحسب الشركة يأتي ذلك انطلاقاً من التزام شركة أسواق عبد الله العثيم وسعيها الدائم لتحقيق مزيداً من الشفافية، ورؤية واضحة لمساهمي الشركة، ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ونوهت بإعلان تفاصيل توزيع الأرباح لكل ربع وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة لاحقا.