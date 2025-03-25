شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «دار المعدات» إلى 24.6 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وانخفض إجمالي الربح بين هذا العام مقارنة بالعام السابق بمعدل 2% وذلك نظراً لارتفاع التكاليف التشغيلية مثل رواتب وأجور الكوادر الطبية وارتفاع تكلفة المشاريع من عمالة ومقاولي باطن. الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة دار المعدات الطبية والعلمية في عام 2024 بنسبة 34.9% إلى 24.6 مليون ريال، مقابل 37.8 مليون ريال في 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، جاء ذلك نظراً لتسجيل عكس فى تقييم مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للسنة الماضية بمبلغ 21.5 مليون ريال مقارنة بما تم عكسه لنفس المخصص خلال السنة الحالية بمبلغ 4.6 مليون ريال وذلك استناداً لنسب المخاطر المرتبطة بالأحداث التاريخية لتحصيل الديون والتوقعات المستقبلية لها.وانخفض إجمالي الربح بين هذا العام مقارنة بالعام السابق بمعدل 2% وذلك نظراً لارتفاع التكاليف التشغيلية مثل رواتب وأجور الكوادر الطبية وارتفاع تكلفة المشاريع من عمالة ومقاولي باطن.