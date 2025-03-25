شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تعيد هيكلة استراتيجية الغاز وتؤثر على أسعاره العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة تعكس تحولات جذرية في سياسة الطاقة، بدأت دول الاتحاد الأوروبي بإعادة هيكلة استراتيجيتها الخاصة بالغاز الطبيعي، في ظل سعيها لتقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية وتعزيز أمن الطاقة في القارة العجوز، ما أدى إلى تغيرات ملموسة في أسعار الوقود على الصعيد العالمي، وفق ما أورده موقع "يورو نيوز" العالمي.

أوروبا تنوع مصادر الإمدادات

تتجه أوروبا بشكل متسارع نحو تنويع مصادر الغاز الطبيعي، من خلال توقيع اتفاقيات جديدة مع دول منتجة مثل الجزائر وقطر والولايات المتحدة، إلى جانب التوسع في استيراد الغاز المسال عبر الموانئ البحرية. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى خفض الاعتماد على الغاز الروسي بنسبة 90% بحلول عام 2027.

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وبحسب تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، ساهم هذا التحول في زيادة الطلب العالمي على الغاز المسال، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره في الأسواق الآسيوية والأوروبية، وخلق حالة من التقلبات في أسواق الطاقة العالمية.

تأثير مباشر على أسعار الغاز

انعكست الخطوات الأوروبية بشكل مباشر على أسعار الوقود العالمية، إذ ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6% خلال الأسبوع الأخير، بينما سجلت أسعار النفط الخام صعودًا طفيفًا بسبب توقعات بزيادة الطلب الأوروبي على بدائل الطاقة.

وفي الوقت نفسه، تشهد الأسواق حالة من الترقب بشأن قدرة البنية التحتية الأوروبية على استيعاب الكميات الجديدة من الغاز المسال، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء الذي يشهد عادة ذروة الطلب.

استراتيجية طويلة الأمد

تسعى أوروبا إلى تعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر كجزء من استراتيجيتها لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلا أن المرحلة الانتقالية تفرض تحديات لوجستية ومالية، خصوصًا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية بين الغرب وروسيا.

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وأكد مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي، قائلًا: "أمن الطاقة أصبح أولوية قصوى، ونحن نعمل على بناء شبكة طاقة أكثر مرونة واستدامة".

التحديات العالمية أمام سوق الغاز

من جانب آخر، حذّرت تقارير اقتصادية من أن التحول الأوروبي قد يُفاقم من أزمة الوقود في الدول النامية، نتيجة ارتفاع الأسعار وصعوبة الوصول إلى الإمدادات، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي في عدد من الأسواق الناشئة.

وتبقى أسواق الطاقة العالمية في حالة تقلب مستمر، وسط جهود أوروبا لإعادة رسم خارطة التزود بالطاقة بطريقة تراعي الأمن والمناخ معًا، الأمر الذي من شأنه أن يُحدث تأثيرات طويلة الأمد على هيكل السوق العالمي للغاز والوقود.