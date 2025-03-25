شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر تطورات سعر الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، وسط تغيرات مستمرة في حركة الذهب في البورصة العالمية فوق 3 آلاف دولار، مما يؤثر على سعر الذهب في مصر، وتشير توقعات حركة أسعار الذهب في مصر إلي تغيرات مستمرة.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24: 4885.71 جنيه

- عيار 21: 4275 جنيهًا

- عيار 18: 3664.29 جنيه

-عيار 14: 2850 جنيهًا

الجنيه الذهب 34,200 جنيه



عقود الذهب



تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 18 مارس، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 25482 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 3650 عقد.

ويعكس التقرير ارتفاع في الطلب على الاستثمار في الذهب ولكنه يشهد تضارب بين عقود البيع وعقود الشراء وهو ما يتزامن مع التوقعات المختلفة بشأن تأثير سياسات ترامب بخصوص الضرائب والتعريفات الجمركية الجديدة