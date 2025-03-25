شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-3-2025 فى قطر عيار 18 بـ265.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في قطر، اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، ارتفاعا طفيفا، حيث سجل عيار 18 سعر 265.75 ريال قطري، بينما بلغ عيار 21 حوالي 310 ريالات للجرام.

و ينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 354.25 ريال

عيار 22 سجل 324.75 ريال

عيار 21 سجل 310.00 ريال

عيار 18 سجل 265.75 ريال

عيار 14 سجل 206.75 ريال

عيار 12 سجل 177.25 ريال

الاونصة11020.25 ريال

الجنيه الذهب2480.25 ريال

الأونصة بالدولار3027.55 دولار

ويهدف الرئيس الأمريكي ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.



