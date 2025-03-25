شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إنتاج الغاز من غرب الدلتا العميق.. أهم المعلومات عن خطط إنتاج الغاز بحقول رشيد والبرلس والان مع تفاصيل الخبر

يمثل سرعة وضع آبار الغاز الجديدة ضمن المرحلة العاشرة لتنمية منطقة غرب الدلتا العميق على خريطة الإنتاج وربطها بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، خطوة مهمة فى تنفيذ المحور الأول من استراتيجية الوزارة لزيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وذلك وفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

وتتضمن أهم المعلومات عن إنتاج الغاز بحقول رشيد للبترول والبرلس للغاز والموازنة الموازنة الاستثمارية المعدلة للعام المالي 2024/ 2025 ، والموازنة الجديدة للعام المالي 2025/2026 الأتى..

1-فيما يتعلق بموقف اعمال تنمية وإنتاج الغاز بالمياه العميقة بالبحر المتوسط أنها نجحت في وضع آبار المرحلة العاشرة بمشروع تنمية غرب الدلتا العميق WDDM علي خريطة الإنتاج.

2- بإجمالي ثلاث آبار بلغ معدل إنتاجها اليومي 160 مليون قدم مكعب غاز و2000 برميل متكثفات.

3- واستطاعت الشركة التغلب على التحديات في تنفيذ المشروع من خلال استغلال المقومات المتاحة والبنية التحتية القائمة لتنفيذه مما أسهم كذلك في رفع الجدوي الاقتصادية للمشروع.

4-ونوه عن بدء حفر آبار المرحلة الحادية عشرة لتنمية وإنتاج الغاز بغرب الدلتا العميق قبيل منتصف يناير الماضي عقب ايام من اكتمال المرحلة العاشرة ، في فترة زمنية قياسية تعد الاقصر بين مشروعين كبيرين في تاريخ عمل الشركة .

5- موضحاً أنها تستهدف حفر ثلاث آبار أخري ووضعها علي خريطة الإنتاج بمعدل يومي 150 مليون قدم مكعب غاز و 1500 برميل متكثفات ، وتم بالفعل الانتهاء من أعمال حفر اول بئرين وجار استكمال مراحل العمل علي ربطهما علي الإنتاج ، حيث من المخطط أن يشهد الربع الثالث من العام الحالي باكورة إنتاج الغاز من هذه المرحلة .

6- من المخطط خلال العام المالي الحالي ارتفاع معدل الإنتاج الي 320 مليون قدم مكعب غاز يوميا نتيجة الآبار الجديدة المنتجة بزيادة عن العام العام السابق 2023/2024 البالغ متوسط انتاجه 222 مليون قدم مكعب غاز يوميا .



7- و بفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتقليل معدلات التناقص الطبيعي في الإنتاج خاصة لفريق إدارة الآبار والخزانات والتسهيلات بالشركة الذي قدم أفكاراً مبتكرة لزيادة الإنتاج ونفذ خططاً مدروسة لتعظيم الاستفادة من الابار المتقادمة مما سمح بإعادة تشغيل بعض الآبار و عودتها للإنتاج ، والتي تم التحكم فيها باستخدام الوحدة البحرية (PMS Burullus)، مما ساهم في زيادة الإنتاج الكلي .



8- تعتزم الشركة تنفيذ مسح سيزمي رباعي الأبعاد لأول مرة كتقنية غير مسبوقة في مصر والشرق الأوسط، ما يعزز نجاح خطط الاستكشاف والتنمية المستقبلية .



9- فريق عمل الشركة يعمل علي الدراسات اللازمة للإعداد لمرحلة مستقبلية جديدة لتنمية وإنتاج الغاز في أعقاب المرحلة الحادية عشرة .

10- فيما تم الانتهاء بالتعاون مع شركة شل العالمية من مشروع لتقييم الفرص والاحتياطيات الغازية في حقول سيميان ، سيينا ، سافير علي أن يمتد ذلك لجميع الحقول بهدف إعداد قائمة جديدة من الفرص القابلة للإستغلال.