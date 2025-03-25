شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات السيارة MG ZS 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يقدم الوكيل المحلي للعلامة الصينية "إم جي" فى MG ZS موديل 2025 فى السوق المصري ، بأسعار تبدأ من مليون و50 ألف جنيه، وتعد هذه السيارة من طراز كروس أوفر.

تأني اسعار السيارة " إم جي ZS موديل 2025 فى مصر فئة COMFORT بسعر مليون و50 ألف جنيه فئة COMFORT AC بسعر مليون و75 ألف جنيه فئة LUXURY بسعر مليون و100 ألف جنيه.

وعن محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي قوة تبلغ 123 حصانًا، مما يوفر أداءً جيدًا في فئتها عزم دوران أقصى يصل إلى 135 نيوتن/متر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات لتوفير قيادة سلسة، ومتوسط استهلاك الوقود يبلغ 5.8 لتر لكل 100 كم، مما يجعلها من السيارات الاقتصادية أنظمة الأمان والسلامة للسيارة إم جي ZS، وسائد هوائية أمامية لحماية السائق والراكب الأمامي، وفرامل مانعة للانغلاق ABS لمنع انزلاق العجلات أثناء التوقف المفاجئ.

وجاء نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD لتعزيز استقرار السيارة عند الفرملة خاصية التوازن الإلكتروني ESP التي تساعد في الحفاظ على ثبات المركبة أثناء المناورات الحادة، نظام مراقبة ضغط الإطارات الذي ينبه السائق في حال انخفاض ضغط الهواء بأي من الإطارات، وحساسات ركن خلفية تسهل عملية الاصطفاف في المساحات الضيقة، وكاميرا خلفية توفر رؤية واضحة للمساعدة أثناء الرجوع للخلف، وتصميم والهيكل الخارجي للسيارة إم جي ZS، وتصميم رياضي يعكس الطابع العصري والقوي للسيارة، وجنوط رياضية بقياس 16 أو 17 بوصة، حسب الفئة، تضيف لمسة رياضية أنيقة، وقضبان سقف توفر مظهرًا ديناميكيًا وإمكانية تثبيت حمولة إضافية، وخطوط ديناميكية على هيكل السيارة تمنحها مظهرًا هجوميًا ورياضيًا، وطلاء خارجي متوفر بعدة ألوان جذابة تناسب مختلف الأذواق، والراحة والمساحة الداخلية، ومقصورة رحبة توفر مساحة واسعة للركاب في الأمام والخلف، ومقاعد مريحة بتصميم يوفر دعمًا جيدًا أثناء الرحلات الطويلة، وصندوق أمتعة بسعة جيدة، مما يجعلها مناسبة للعائلات والسفر، ومساحات تخزين متعددة داخل المقصورة لإضافة المزيد من العملية.

وتجمع MG ZS بين الأداء القوي، أنظمة الأمان الحديثة، والتجهيزات التكنولوجية المتطورة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستهلكين الباحثين عن سيارة عصرية واقتصادية توفر الراحة والأمان بأسعار تنافسية.