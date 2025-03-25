شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25-3-2025 فى الإمارات عيار 24 بـ 365 درهما والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب، اليوم، فى الإمارات ارتفاعا طفيفًا، ويأتي ذلك في ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التي تؤثر على المعدن النفيس.

ووصل سعر الذهب عيار 24 سعر 365 درهما، وسجلت الاونصة بالدولار 3027 وفقا لآخر التحديثات.

سعر الذهب في الإمارات

عيار 24 سجل 365.00 درهم

عيار 22 سجل 338.00 درهم

عيار 21 سجل 324.00 درهم

عيار 18 سجل 277.75 درهم

عيار 14 سجل 215.00 درهم

عيار 12 سجل 184.25 درهما

لاونصة11352.75 درهم

الجنيه الذهب2592.00 درهم

الأونصة بالدولار3027.55 دولار

وطرح الرئيس الأمريكي ترامب فرض سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، شملت رسومًا موحدة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، إلى جانب تعريفات متبادلة وقطاعية من المقرر فرضها في 2 أبريل،مما يزيد من جاذبية الاستثمار فى معدن الذهب

وقام المحللون بتخفيض توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام، وزادت المخاوف من احتمال حدوث ركود اقتصادي، مع توقعات بارتفاع معدل التضخم.