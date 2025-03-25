شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب تكشف سعر الذهب اليوم فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت شعبة الذهب في مصر تطورات سعر الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، وسط تغيرات مستمرة في حركة الذهب في البورصة العالمية فوق 3 آلاف دولار، مما يؤثر على سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24: 4885.71 جنيه

- عيار 21: 4275 جنيهًا

- عيار 18: 3664.29 جنيه

-عيار 14: 2850 جنيهًا

شراء الجنيه الذهب 34,200 جنيه



السوق العالمي للذهب

يتأثر الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه بمستقبل أسعار الفائدة، فانخفاض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للذهب ويدفعه إلى الارتفاع، بينما بقاء الفائدة مرتفعة يقلل من الطلب على الذهب لصالح السندات الحكومية الأمريكية ويكون له تأثير سلبي على حركة الذهب بشكل عام، إلا أن الذي يجد الدعم في المقابل من التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالتأثير السلبي المتوقع للتعريفات الجمركية على ضعف النمو الاقتصادي الأمريكي.

تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 18 مارس، أظهر ارتفاع في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار 25482 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما ارتفعت عقود البيع بمقدار 3650 عقد.

ويعكس التقرير ارتفاع في الطلب على الاستثمار في الذهب ولكنه يشهد تضارب بين عقود البيع وعقود الشراء وهو ما يتزامن مع التوقعات المختلفة بشأن تأثير سياسات ترامب بخصوص الضرائب والتعريفات الجمركية الجديدة