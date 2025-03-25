شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقدم بطلب الحصول على أراض صناعية والان مع تفاصيل الخبر

وضعت وزارة الصناعة بعض الشروط والإجراءات لحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بيانات التقدم للأراضي الصناعية كما سهلت تقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة.



ويتم ملء طلب التخصيص للأراضي الصناعية وفقا للخطوات التالية:



1. تسجيل الدخول.

2. تحميل كراسة الشروط

3. البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات

4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)

5. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)

6. ادخال معلومات الاتصال

7. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة ..... الخ)

8. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)

9. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)

10. الدفع إلكترونيا لمقدم الحجز.

ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.

ووفقاً لتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء فإن القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية التكلفة الفعلية للمرافق وذلك في إطار التيسير على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.



