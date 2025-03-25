شكرا لقرائتكم خبر عن تذبذب عيار 21 بين 4260 و4270 جنيها.. تطورات سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين والذي يسجل مستويات 4260 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر ويصل في بعض جلسات التداول إلى 4270 جنيها.



أسعار الذهب اليوم

- سعر الذهب عيار 24 يسجل 4868 جنيها

- سعر الذهب عيار 21 يسجل 4260 جنيها

- سعر الذهب عيار 18 يسجل 3651 جنيها

- الجنيه الذهب يسجل 34080 جنيها.

أسباب قفزة الذهب



كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن سعر أونصة الذهب العالمية شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات الأسبوع بأكثر من 1 % لتسجل 3031 دولاراً في المعاملات الفورية مما ساهم في قفزة الذهب في مصر.



وأشار إلي أن سعر أونصة الذهب قفز بنسبة 2.6%، الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى تاريخي ليكسر 3 آلاف دولارا للأونصة لكن السعر نجح في كسر هذه النقطة خلال تداولات اليوم.

وكشف رئيس شعبة الذهب أن هذا الارتفاع القياسي للذهب يأتي أيضا في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما دفع الذهب لتجاوز حاجز 3000 دولار لأول مرة في التاريخ ليستهدف الآن قمم أعلى.

وأوضح رئيس شعبة الذهب أن سعر الذهب في البورصة العالمية حقق ارتفاعًا بنسبة تجاوزت 15 % منذ بداية عام 2025، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها السياسات التجارية الأمريكية التي ساهمت في خلق حالة من عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مما أدى إلى خسائر كبيرة في سوق الأسهم.