شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات مستمرة لأسعار الذهب فى البورصة العالمية.. تعرف على آخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

شهدت سعر الذهب في السوق المصري اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في عيار 24، وسط تغيرات مستمرة في حركة الذهب في البورصة العالمية فوق 3 آلاف دولار، مما يؤثر على سعر الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم

-عيار 24: 4885.71 جنيه

- عيار 21: 4275 جنيهًا

- عيار 18: 3664.29 جنيه

-عيار 14: 2850 جنيهًا

شراء الجنيه الذهب 34,200 جنيه

السوق العالمي للذهب

تدخل الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ في 2 أبريل، ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي، مع ذلك أوضح ترامب يوم الجمعة إلى بعض المرونة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.

فهمت الأسواق من تصريحات الرئيس ترامب أنه قد ترك مجالًا للتحرك حتى تكون الرسوم الجمركية المتبادلة أقل حدة مما كان متوقعًا، وهو الأمر الذي خفف من قلق السوق إلى حد ما ليعمل على اضعاف الزخم الصاعد للذهب إلى حد ما.

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة القياسي ثابت عند نطاق 4.25% - 4.50% الأسبوع الماضي، ويتوقع أعضاء البنك الفيدرالي خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.