شكرا لقرائتكم خبر عن 2.17 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت الاستثمارات الجديدة لصناديق التأمين الخاصة في مصر إلى 2.17 مليار جنيه خلال شهر يناير عام 2025 مقابل 2.23 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنسبة انخفاض 2.6%، وفق تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكانت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال شهر يناير من عام 2025 بلغت 11.7 مليار جنيه، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 39.2%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 4.4 مليار جنيه خلال شهر يناير من عام 2025 مقابل 3.6 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2024 بنسبة نمو 20.8%.

وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر، 676 صندوقًا في نهاية عام 2023، وسجلت إجمالي الاشتراكات (متضمنة مساهمات الجهات) نحو 15.5 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بحوالي 13 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 17%، وبلغت قيمة المزايا التأمينية المسددة هذا العام في نهاية عام 2023 مبلغ 15.9 مليار جنيه مقابل 13.4 مليار جنيه في عام 2022 محقق معدل نمو بنحو 19%، وفق التقرير السنوي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة 162.9 مليار جنيه في عام 2023 مقابل 141.9 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 14.8%، وبلغ المال الاحتياطي حوالي 151.4 مليار جنيه في 2023 مقابل 133.8 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 13.13%.