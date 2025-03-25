الاقتصاد

‎تعرف على الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية

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‎تعرف على الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية

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القاهرة - سامية سيد - ‎ذكرت وزارة السياحة والآثار أن الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية تقدم مجموعة من الخدمات للمتعاملين معها.

‎وهذه الخدمات هي:
    * استخراج ترخيص مؤقت لمحل العاديات والسلع السياحية.
    * استخراج ترخيص دائم لمحل العاديات والسلع السياحية.
    * استخراج ترخيص مؤقت بإقامة محل العاديات والسلع السياحية بصفة عرضية.
    * استخراج بدل فاقد/ تالف لترخيص محل العاديات والسلع السياحية.
    * تعديل بيانات ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.
    * إعادة فتح محل العاديات والسلع السياحية في حالة صدور قرار بالغلق الإداري.
    * التنازل عن ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.
    * إخطار بوفاة المُرخص له.
    * استخراج ترخيص مدير / مشرف محل العاديات والسلع السياحية.
    * تجديد ترخيص مدير / مشرف محل العاديات والسلع السياحية.
    * إلغاء ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.

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