شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تعرف على الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎ذكرت وزارة السياحة والآثار أن الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية تقدم مجموعة من الخدمات للمتعاملين معها.

‎وهذه الخدمات هي:

* استخراج ترخيص مؤقت لمحل العاديات والسلع السياحية.

* استخراج ترخيص دائم لمحل العاديات والسلع السياحية.

* استخراج ترخيص مؤقت بإقامة محل العاديات والسلع السياحية بصفة عرضية.

* استخراج بدل فاقد/ تالف لترخيص محل العاديات والسلع السياحية.

* تعديل بيانات ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.

* إعادة فتح محل العاديات والسلع السياحية في حالة صدور قرار بالغلق الإداري.

* التنازل عن ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.

* إخطار بوفاة المُرخص له.

* استخراج ترخيص مدير / مشرف محل العاديات والسلع السياحية.

* تجديد ترخيص مدير / مشرف محل العاديات والسلع السياحية.

* إلغاء ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.