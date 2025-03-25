شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات التى تقدمها الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار أن الإدارة العامة للعاديات والسلع السياحية تقدم مجموعة من الخدمات للمتعاملين معها.
وهذه الخدمات هي:
* استخراج ترخيص مؤقت لمحل العاديات والسلع السياحية.
* استخراج ترخيص دائم لمحل العاديات والسلع السياحية.
* استخراج ترخيص مؤقت بإقامة محل العاديات والسلع السياحية بصفة عرضية.
* استخراج بدل فاقد/ تالف لترخيص محل العاديات والسلع السياحية.
* تعديل بيانات ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.
* إعادة فتح محل العاديات والسلع السياحية في حالة صدور قرار بالغلق الإداري.
* التنازل عن ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.
* إخطار بوفاة المُرخص له.
* استخراج ترخيص مدير / مشرف محل العاديات والسلع السياحية.
* تجديد ترخيص مدير / مشرف محل العاديات والسلع السياحية.
* إلغاء ترخيص محل العاديات والسلع السياحية.
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