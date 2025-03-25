شكرا لقرائتكم خبر عن 50.56 جنيه للشراء.. سعر الدولار بالبنك الأهلى اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025 استقرار ملحوظ أمام الجنيه المصرى خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.56 جنيه للشراء و50.66 للبيع، وفي البنك التجارى الدولى CIB سعر 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى البنوك المصرية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى " CIB " 50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة 50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

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