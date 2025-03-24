شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية: مفاوضات لتدشين مصنع جديد لإطارات السيارات والان مع تفاصيل الخبر

أكد عماد الدين مصطفي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن هناك طلبا كبيرا على صناعة الإطارات حيث نستورد 15 مليون إطار سنويا من مختلف الأنواع وبالتالي من المهم توطين تلك الصناعة.

جاء ذلك خلال افطار وزارة قطاع الأعمال العام بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام ورؤساء الشركات القابضة والتابعة.

أضاف عماد الدين مصطفي، أننا نتفاوض مع مستثمرين اثنين للشراكة لإنشاء مصنع إطارات سيارات وإحياء علامة نسر من جديد، لافتا انه يتم تصنيع إطارات البطاريات ايضاً في السوق المحلي، مشيرا إلى السعي لتوطين الصناعة محليا وخفض الواردات.

من جانبه عرض عمرو عطية الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للسياحة، العديد من الخطط المتعلقة ببناء فنادق في الساحل وبورسعيد نحو 3 آلاف غرفة فندقية سيتم افتتاحها الفترة المقبلة، مع استمرار تطوير المشروعات القائمة مثل شبرد ومجاوبش والفنادق الغائمة وفندق كونتيننتال وغيرها.