شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: 300 مليون دولار استثمارات كيما 3 بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إننا نستثمر 300 مليون دولار في كيما 3 بما يمثل اضافة قوية لقطاع الأسمدة في مصر ، خاصة إن كيما هي أول شركة مصرية أنتجت الامونيا الخضراء وتمثل قيمة مضافة .

أشار الوزير أننا نركز علي التعاون مع محافظ أسوان والمجتمع المدني ودعمه من خلال شركة كيما. وأشار إلى الدور الذي تلعبه القابضة للسياحة في الانتهاء من عدد من الفنادق وتطوير الفنادق القائمة وبناء غرف جديدة.

من جانبه أشار أشرف الخولي الرئيس التنفيذي للقابضة للأدوية أنه تم تطوير نحو 84 خطا جديدا بشكل كامل، من خلال خطة شاملة لتطوير قطاع الأدوية، بحيث نجهز 40 خط إنتاج بشكل كامل بتكلفة 3 مليارات جنيه.

أضاف أن شركاتنا تسعى لتوفير الادوية بسعر اقتصادي وأقل من سعر السوق في مصر، لافتا أن الأدوية المزمنة الفترة المقبلة مثل ضغط الدم، والسكر وسيولة الدم سيتم إنتاج 47 منتجا منهم تحت التسجيل وجاري التسريع فيها لتوفيرها بأسعار معقولة للمريض المصري.

وأوضح أننا نسعى للاتجاه لتصنيع الادوية البيولوجية مع شركات صينية وسويسرية ،ونقل التكنولوجيا لتصنيع تلك الادوية ، وذلك بالشراكة مع المهتمين بهذا المجال ، بخلاف دراسة العديد من الصناعات الأخرى.