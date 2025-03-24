شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 24-3-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 24-3-2025.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، والقاهرة للإسكان والتعمير، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والملتقى العربي للاستثمارات، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والعبور للاستثمار العقاري، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والاستثمار العقاري العربي-اليكو، وأجواء للصناعات الغذائية-مصر.

البورصة تخسر 19 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.240 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.7 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.69%، والعرب على 5.11%، واستحوذت المؤسسات على 21.4% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 1.7 مليون جنيه، 46.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 2.5 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، 26.3 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31810 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39519 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13993 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8961 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12356 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3340 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11201 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 10.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 3.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.96%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 132 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 10.39%.

- الملتقى العربي للاستثمارات بسعر إغلاق 2.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.85%.

- الاستثمار العقاري العربي-اليكو بسعر إغلاق 2.240 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.80%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.34%.

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 5.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.83%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 34.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.99%.

- المشروعات الصناعية والهندسية بسعر إغلاق 0.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.89%.

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 38.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.75%.