شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبى تعزيز التعاون فى مجالات التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السفيرة أنجلينا ايخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر، تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتحاد الأوروبى فى مجالات التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، والتعهيد، والبحث والتطوير.

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى يشهد توسعًا ملحوظًا فى الشراكات ومجالات التعاون خاصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أن هناك فرص متميزة للشراكة وخاصة المعنية بالتحول الرقمى.

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن مصر تتميز بتوافر قاعدة كبيرة من الكفاءات المؤهلة لتصدير الخدمات الرقمية للأسواق الأوروبية.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك فرص للتعاون وتبادل الخبرات فى مجال التشريعات والقوانين فضلا عن التعاون فى مجال الأمن السيبرانى والاستفادة من الخبرات المصرية فى هذا المجال، بالإضافة إلى إقامة شراكات استراتيجية لدعم رواد الاعمال فى تنمية حجم أعمالهم.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه تم إنشاء 23 مركز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات ضمن خطة تستهدف إنشاء مركز بكل محافظة لتهيئة المناخ الداعم للإبداع التكنولوجى فى كافة أنحاء الجمهورية ودعم رواد الأعمال ورعايتهم؛ موضحا أنه تم اطلاق عدد من الحاضنات المتخصصة لدعم الابتكار وريادة الأعمال فى إحدى التخصصات التكنولوجية وتشمل حاضنة متخصصة بدعم الأنشطة المعنية بالتصميم الالكتروني بالإضافة إلى حاضنة فى مجال التكنولوجيات المساعدة، ويجرى حاليا العمل على إطلاق حاضنة أخرى فى مجال الذكاء الاصطناعى.

من جانبها أشادت السفيرة أنجلينا ايخهورست بما تحظى به مصر من مقومات ومميزات تنافسية جاذبة للاستثمارات أهمها توافر الكوادر البشرية المؤهلة، وكذلك البيئة المحفزة لجذب الاستثمارات، كما أعربت عن ترحيبها بتعزيز التعاون المشترك فى مجال الأمن السيبراني.

كما شهد اللقاء تسليط الضوء على جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال بناء القدرات الرقمية ودعم المهنيين المستقلين حيث تم الاتفاق على التعاون في مجال تشجيع الشباب على الالتحاق بسوق العمل الحر وفتح المجال لهم في الأسواق الأوروبية.

وفى ختام اللقاء، دعا الدكتور عمرو طلعت السفيرة أنجلينا ايخهورست لزيارة مركز ابداع مصر الرقمية فى كل من القاهرة والجيزة للاطلاع عن قرب على أنشطة مراكز ابداع مصر الرقمية لتهيئة البيئة المحفزة للابداع التكنولوجى وريادة الأعمال.

حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانب بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر؛ نيكولاوس زايميس رئيس قسم التجارة والأعمال والاستثمارات، وأليس بيسلين رئيسة فريق التنمية البشرية والتنمية الشاملة، وجياكومو بوجو مدير برنامج التجارة والاستثمارات والتحول الرقمى.