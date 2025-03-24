شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتشييد: شراكات مع القطاع الخاص بمصر الجديدة وتوسيع العمل خارج البلاد والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء محمد مصطفى رئيس القابضة للتشييد والتعمير، أن الشركات التابعة المتخصصة في المقاولات تسعى لزيادة حجم عملها خارج البلاد سواء في عمان أو الإمارات والأردن وموريتانيا وبعض الدول الأخري.

جاء ذلك خلال حفل إفطار وزارة قطاع الأعمال العام وتكريم العاملات المثاليات بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ورؤساء الشركات القابضة والتابعة، مضيفا أن القابضة للتشييد في طريقها للانطلاق بشكل كبير للفترة المقبلة.

من جانبه، استعرض الدكتور سامح السيد الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن هناك عمل كبير بين الشركات التابعة لتنفيذ مشروعات متنوعة، لافتا إلى أن مصر الجديدة تمتلك 5400 فدان، وبالتالي سعينا لتطويرها بشكل كبير، واستغلال المساحة.

وأضاف أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تتوقع تحقيق إيرادات فعلية بقيمة 225 مليار جنيه من مشاركات عقدتها، كما إنها تستهدف جمع 106 مليارات جنيه من الأصول التابعة خلال 10 سنوات، تمثل إجمالي حد أدنى مضمون من المشاركات التي قامت بها الشركة مع بعض شركات القطاع الخاص، بخلاف دراسة مشروعات في مناطق مختلفة .

وأشار الدكتور سامح السيد فى تصريحات له، إلى أن الشركة تقدمت للحصول على قطعة أرض من وزارة الإسكان مساحتها 770 فدانا بمدينة حدائق العاصمة، ضمن خطة الشركة للاستثمار فى المناطق الحيوية، فيما أعلنت عن إنهاء كافة الإجراءات الخاصة للمشاركة مع شركة الشرق الأوسط المملوكة لرجل الأعمال لتسليم قطعتى أراضى بمساحة 1759 فدانًا للبدء فى مشاريع المشاركة، وتلقت مصر الجديدة خطابين ضمان 264.5 مليون جنيه من شركة الشرق الأوسط، ويصل الحد الأدنى المضمون للمشاركة فى قطعتى الأرض 64 مليار جنيه خلال 14 عامًا.