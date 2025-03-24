شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للقطن: نستهدف تصدير 70%‎ من منتجات الغزل والنسيج إلى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، أنه مع اكتمال المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل، ستتضح الصورة التامة فيما يتعليق بالتسويق من خلال منتجات الشركات، لافتا إلى أن التركيز علي التصدير إلى أوروبا بنسبة لا تقل عن 70%.

جاء ذلك خلال إفطار وزارة قطاع الأعمال العام وتكريم العاملات المثاليات بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ورؤساء الشركات القابضة والتابعة.

وأضاف أن التركيز على التصدير مهم لاسترداد نفقات تنفيذ المشروع الهام، ولا سيما أن هناك مجمعات صناعية كل مجمع متخصص في مجال معين.



يشار إلى أنه تم تشغيل أكبر مصنع غزل فى العالم "مصنع غزل 1" بطاقة إنتاجية 30 طن يوميا، و"مصنع غزل 4" بطاقة تصل لنحو 15 طن غزل يوميا من أجود أنواع الغزول الرفيعة فى العالم.