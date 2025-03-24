شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط 10 قطاعات بالبورصة بجلسة الاثنين على رأسها الموارد الأساسية والمنسوجات والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجعت 10 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.7%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.1%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.9%.

وانخفض قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، ونزلت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون، والبنوك بنسبة 0.5%، 0.3%، 0.2%، على الترتيب، فيما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 1.7%، وصعد قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1%، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 0.3%، وزاد قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.2%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.4 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.240 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية بقيمة 3.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 94.7 ألف عملية لعدد 214 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.69%، والعرب على 5.11%، واستحوذت المؤسسات على 21.4% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.59%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 1.7 مليون جنيه، 46.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 2.5 مليون جنيه، 11.7 مليون جنيه، 26.3 مليون جنيه، 7.7 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 31810 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 39519 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13993 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 8961 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 12356 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3340 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 11201 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة.