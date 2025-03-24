شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: استعداد جيد لاستقبال فصل الصيف بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على التخطيط المبكر والاستعداد الجيد لفصل الصيف هذا العام، بالتنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كفريق عمل واحد فى إطار العمل الحكومى التكاملى لتلبية احتياجات الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.

وأوضح الوزير أن الوزارتين تعملان على تكثيف التنسيق بين فرق العمل من الجانبين استعدادا لفصل الصيف عبر آليات تنسيق فعالة واجتماعات دورية لمراجعة خطط الاستعداد لهذه الفترة وضمان الجاهزية التامة لمواجهة أى طارئ.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) لمناقشة واعتماد نتائج أعمال عام 2024.

وأكد بدوى خلال الاجتماع على أهمية الشبكة القومية للغازات الطبيعية التى تقوم شركة جاسكو بتشغيلها وإدارتها كشريان حيوى لإمداد المستهلكين وقطاعات الاقتصاد والانتاج المختلفة بالطاقة، مشيرا إلى ما تقدمه الشبكة القومية والقائمون على تشغيلها من أداء ومجهود متميز يخدم 120 مليون مصرى فى جميع أنحاء الجمهورية، موجها الشكر والتقدير لفرق عمل جاسكو فى مختلف مراكز عملها الرئيسية والفرعية فى المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتابع الوزير خلال الجمعية الاستعدادات لتوفير البنية التحتية اللازمة فى الشبكة القومية لاستيعاب واستقبال كميات الغاز الطبيعى من سفن التغييز الجديدة FSRU فى منطقة السخنة لاستقبال الغاز الطبيعى المسال المستورد وتحويله للحالة الغازية، كما وجه بالعمل على صياغة رؤية متوسطة الآجل تساعد فى سرعة تحديد الاحتياجات من البنية التحتية والخطوط اللازم إنشاؤها لاستيعاب أى كميات جديدة من الغاز الطبيعى.

فيما وجه الوزير بسرعة التنسيق الفعال مع الجهات المختلفة والمحليات لضمان حماية وتأمين خطوط الشبكة القومية وسلامتها أثناء أعمال الحفر وإقامة المشروعات التى يتم القيام بها فى مناطق تمتد فيها خطوط الغاز حفاظا على السلامة العامة.

كما أكد الوزير على أهمية تحقيق التنوع بين الجنسين فى الوظائف والتخصصات الهندسية والفنية وتعزيز الاستعانة بالكفاءات من الإناث فى هذه الوظائف وزيادة تمثيلهن فيها خاصة مع امتلاكهن الكفاءة والمهارات اللازمة لتقديم أداء متميز فى هذا المجال.

واستعرض المهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو نتائج الأعمال خلال عام 2024، حيث بين أن الشركة تعمل على عدد من المحاور الاستراتيجية لوزارة البترول وفى مقدمتها تلبية احتياجات السوق المحلى وقطاعات الدولة الاقتصادية من الغاز، حيث بلغت الكميات المنقولة من الغاز الطبيعى عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية حوالى 64 مليار متر مكعب، كان لقطاع الكهرباء النصيب الأكبر منها بنسبة 56 % من إجمالى الكميات المنقولة لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوى من الوقود لمواجهة الزيادة المضطردة لمعدلات استهلاك محطات الكهرباء، وأشار إلى الدور الذى يقوم به مركز التحكم القومى فى تشغيل الشبكة ومتابعتها من خلال 12 مركز تحكم فرعى وآخر تبادلى فى دهشور مع الجاهزية لحالات الطوارئ والقدرة على إجراء المناورات التشغيلية فى الشبكة لضمان انتظام إمدادات الغاز للمستهلكين مثل قطاعات الكهرباء والصناعة.

وفى مجال تطوير البنية التحتية للشبكة القومية، أوضح أن جاسكو تعمل على الإسراع بتنفيذ الخطوط اللازمة لإضافة نقاط دخول واستلام جديدة للغاز فى الشبكة من سفن التغييز الجديدة التى ستعمل خلال الصيف فى منطقة السخنة، فيما تم الانتهاء من تنفيذ ازدواج خط عبر سيناء وجار العمل على الجزء الثانى من مشروع ازدواج الخط، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية الهامة لتدعيم الشبكة القومية وزيادة قدرتها على استلام ونقل كميات إضافية من الغاز الطبيعى، وبلغ إجمالى أطوال الخطـــــوط الرئيســـية للشبكة القومية للغازات الطبيعية مع نهاية عام 2024 إلى 8200 كم وبطاقة نقل قدرها 262 مليون متر مكعب / يوم.

أكد على أهمية دور المركز المتميز لفحص وإصلاح الخطوط PIMCOE التابع للشركة فى الحفاظ على اصول الشبكة، والذى قام بفحص 840 كم من خطوط الشبكة القومية بالإضافة إلى 700 كم من الخطـــوط التابعة للشركات الشقيقة.

كما أوضح المهندس ياسر صلاح الدين ما يتم من جهود لحماية خطوط الشبكة من خلال المرور والمتابعة الدورية لاكتشاف أى تعديات عليها حيث تم إزالة 72 تعدى، والتنسيق الدائم مع الجهات المسئولة عن المشروعات الانشائية فى مسارات الخطوط.

واستكمالاً لدور جاسكو المتميز فى مجال معالجة الغاز وفصل المشتقات من خلال مجمع غازات الصحراء الغربية ومصنع بوتاجاز العامرية، فقد تم خلال عام 2024 إنتاج 1,9 مليون طن من المنتجات لتامين احتياجات مصانع البتروكيماويات، وزيادة الإنتاج من البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة فى سد احتياجات السوق المحلى، كما تم إنتاج البروبان التجارى وتصديره للأسواق العالمية، وجار الانتهاء من مشروع زيادة الطاقة الإنتاجية لمجمع غازات الصحراء الغربية ( الخط الرابع ) لاستيعاب زيادة إنتاج حقل ريفين وحقول البحر المتوسط ليكون جاهزا للافتتاح فى الربع الثالث من العام الحالى.

كما أضاف أن توسعات محطة ضواغط دهشور ستبدأ العمل فى الربع الثانى من العام الحالى لتعزيز دور المحطة فى نقل كميات الغاز اللازمة لمواجهة متطلبات الاستهلاك الحالية والمستقبلية فى صعيد مصر خاصة مع التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للقرى ضمن مشروع حياة كريمة.

ولفت إلى أنه تم اضافة نشاط نقل الهيدروجين والتقاط ثانى أكسيد الكربون إلى أنشطة الشركة، ويجرى تنفيذ خطة لبناء القدرات للعاملين بالشركة، وعمل دراسات تقنية ونماذج محاكاة، ونعمل على التجهيز لتوقيع بروتوكول تعاون مع هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لدراسة انشاء ممر لنقل الأمونيا الخضراء وتسهيلات التخزين بميناء السخنة.

وفى إطار تحقيق إستراتيجية التحول الرقمى الكامل لكافة الإجراءات والعمليات بالشركة تم الانتهاء من المرحلة الأولى من برنامج "تحديث منظومة ادارة موارد الشركة (ERP)" والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة (SAP) وجارى الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية للبرنامج.

كما أكد رئيس جاسكو على الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية باعتبارها من أهم ركائز استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية مما أسفر عن عدم حدوث اى حالات وفيات أو إصابات جسيمة بالإضافة إلى تحقيق مؤشرات أقل بكثير من المعدلات العالمية طبقاً والاتحاد الدولى لمنتجى النفط والغاز IOGP، كما تحرص الشركة على تنفيذ كافة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بزيادة كفاءة استخدام الطاقة وتخفيض الانبعاثات الكربونية مما أدى لتحقيق وفر فى استهلاك الطاقة قدره 122 الف ميجاوات ساعة وخفض الإنبعاثات من ثانى أكسيد الكربون بحوالى 27 الف طن مكافئ.

أما بالنسبة لمجهودات الشركة فى مجال المسئولية المجتمعية فقد تقديم الدعم لمدرستى على بن ابى طالب والعامرية الثانوية الصناعية بالإسكندرية بالإضافة إلى المشاركة فى إنشاء 2 كوبرى مشاة بمنطقة مرغم بالإسكندرية، وتوقيع بروتوكول لتطوير قرية الساحل البدرى فى سوهاج وإعادة تأهيل منازلها. كما استعرض خطة مشروعات جاسكو المستقبلية لتدعيم الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعى.

حضر أعمال الجمعية المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، والمهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشؤون التجارية والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفنى والمتحدث الرسمى للوزارة والاستاذ احمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمحاسبة امل طنطاوى نائب رئيس هيئة البترول للشؤون المالية والاقتصادية والمهندس أسامة السمنودى نائب رئيس شركة ايجاس للعمليات والمهندس محمد خضير نائب رئيس شركة ايجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمهندس وليد لطفى رئيس شركه بتروجت والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر والمهندس وائل لطفى رئيس شركة انبى والمهندس محمد قنديل رئيس شركه مودرن جاس وقيادات شركة جاسكو.