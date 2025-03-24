الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترليني يسجل 65.63 جنيه للشراء اليوم الاثنين 24-3-2025

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سعر الجنيه الاسترليني يسجل 65.63 جنيه للشراء اليوم الاثنين 24-3-2025

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الإثنين، 24 مارس 2025 02:54 م

أغلق سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته بالبنوك المصرية العاملة فى المصرى اليوم الإثنين 24-3-2025 على استقرار، ليسجل فى البنك المركزي 65.63 جنيه للشراء، و65.71  جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 65.17 جنيه للشراء، 65.68 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الجنيه الإسترليني.

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.17 جنيه للشراء.
65.68 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.16 جنيه للشراء.
65.70 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.20 جنيه للشراء.
65.77 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

65.16 جنيه للشراء.
65.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

65.16 جنيه للشراء.
65.70 جنيه للبيع.
 

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.25 جنيه للشراء.
65.72 جنيه للبيع.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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