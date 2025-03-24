شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يرفع حصته في شركة أجواء إلى 5.86% والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة أجواء للصناعات الغذائية-مصر، شراء المساهم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، عدد 181.3 ألف سهم بسعر 116.984 جنيه بقيمة إجمالية 21.2 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 4.96% إلى 5.86%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أي أف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية.

وأنشئ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في عام 2022، ويتولى تنفيذ 7 مشروعات للاستصلاح الزراعي بداية من منطقة الدلتا الجديدة، مرورًا بالمنيا وبني سويف والفيوم، وصولا إلى أسوان والداخلة والعوينات مستهدفًا زراعة 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، ليصبح الجهاز أحد أكبر الكيانات على مستوى العالم العاملة في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات الزراعة والتصنيع الزراعي والاقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية.

في نفس السياق أعلنت شركة شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، شراء المساهم شركة أكاسيا للاستثمار، عدد 5.1 مليون سهم بسعر 2.9 جنيه بقيمة إجمالية 14.9 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 5.21% إلى 13.29%، ونفذت الصفقة من خلال شركة أيه أف لتداول الأوراق المالية.



فيما أعلنت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بيع المساهم مصطفى خليل الفاروق مصطفى خليل، عدد 23.9 ألف سهم بسعر 20.32 جنيه بقيمة إجمالية 485.3 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 8.749% إلى 8.7138%، ونفذت الصفقة من خلال شركة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية.